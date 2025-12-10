Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Metz vs PSG lúc 1h00 ngày 14/12/2025

Nhận định soi kèo Metz vs PSG lúc 1h00 ngày 14/12/2025

  • 03:15 - 11/12/2025

Soi kèo châu Á Metz vs PSG : 0.92*+1.5/2*0.93

Đội chủ nhà Metz sẽ tiếp đón PSG trên Sân Saint-Symphorien trong khuôn khổ lượt trận thứ 16 giải VĐQG Pháp. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng phong độ sa sút trong thời gian gần đây khiến Metz đối diện nhiều khó khăn. Thất bại thậm chí là điều đội chủ nhà có thể phải đối mặt ở trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Stéphane Le Mignan, Metz đang thể hiện hình ảnh khá bạc nhược tại giải VĐQG Pháp. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ có được 2 chiến thắng và phải nhận tới 3 thất bại. Với phong độ bạc nhược ấy, đội chủ nhà Metz đang tạm xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và gần như không còn nhiều động lực cạnh tranh. Mặc dù nắm trong tay lợi thế sân bãi, phong độ yếu kém khiến khả năng giành điểm của họ không được đánh giá cao.

Nhận định soi kèo Metz vs PSG lúc 1h00 ngày 14/12/2025

Ở bên kia chiến tuyến, PSG dưới thời HLV Luis Enrique lại đang có phong độ khá cao. 5 trận gần nhất, họ đã thắng 4 và chỉ để thua 1 trận. Đội khách cũng đang thể hiện được lối chơi giàu tổ chức, đồng thời tạo ra những dấu ấn quan trọng. Với 33 điểm sau 15 vòng đấu, PSG đang xếp ở vị trí thứ 2, cao hơn đáng kể so với Metz. Khoảng cách của PSG với Top1 chỉ là 1 điểm, chính vì vậy đối đầu với Metz là cơ hội vàng để đội khách có được 3 điểm và duy trì cuộc đua vô địch.

Dù phải hành quân đến sân Saint-Symphorien, nhưng trước một Metz thi đấu rời rạc và không còn nhiều mục tiêu, PSG hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng. Tinh thần tốt hơn, lối chơi ổn định hơn và hiệu suất ghi bàn cao hơn là những yếu tố giúp PSG được đánh giá nhỉnh hơn ở kèo đấu này.

Chọn: PSG

Soi kèo tài xỉu Metz vs PSG: 0.92*3.5*0.93

Hàng công Metzn đang thể hiện hiệu suất ghi bàn khá ổn. Sau 15 vòng, đội chủ nhà đã ghi được 15 bàn nhưng đã để thủng lưới đến 34 lần. Họ gặp khó khăn trong việc lối chơi và thường xuyên mắc sai lầm ở tuyến dưới.

Ở chiều ngược lại, PSG lại đang là đội bóng sở hữu khả năng ghi bàn khá ổn định: 32 bàn sau 15 trận. Ngoài ra, hàng phòng ngự của họ cũng mang đến sự an tâm khi chỉ nhận 12 bàn thua. Với lối chơi cởi mở của PSG và hàng thủ lỏng lẻo của Metz, trận đấu nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng.

Trong bối cảnh PSG có thể ghi từ 2–3 bàn ngay trên sân khách và Metz cũng có khả năng có bàn danh dự, mức tài 3.5 được đánh giá là lựa chọn sáng nước.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Metz vs PSG

Soi kèo hiệp 1 Metz vs PSG: 0.92*0.5/1*0.93

PSG thường nhập cuộc rất nhanh. Thống kê cho thấy 4/5 trận gần nhất họ ghi bàn trong hiệp 1, trong đó 3 trận có bàn mở tỉ số trước phút 20. Lối chơi pressing tầm cao và tốc độ của đội khách thường gây ra nhiều áp lực lên hàng thủ đối phương.

Ngược lại, Metz lại nhập cuộc chậm, dễ mắc lỗi khi đối đầu các đội pressing mạnh. Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung khiến họ nhiều lần thủng lưới sớm.

Với tương quan hiện tại, khả năng PSG dẫn trước trong hiệp thi đấu đầu tiên là rất cao. Hiệp 1 cũng hứa hẹn có nhiều pha bóng nguy hiểm.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Metz vs PSG:

Metz: Updating

PSG: Updating

Metz 1-4 PSG (Chọn PSG – Tài cả trận).

