Nhận định soi kèo Leverkusen vs Cologne lúc 0h30 ngày 14/12/2025

Soi kèo châu Á Leverkusen vs Cologne: 0.92*-1.0*0.93

Leverkusen sẽ tiếp đón Cologne trên sân Sân vận động BayArena trong khuôn khổ vòng 14 giải VĐQG Đức. Với lợi thế sân bãi, chiều sâu đội hình vượt trội và phong độ ổn định, giới chuyên môn đánh giá 3 điểm khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Kasper Hjulmand.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Kasper Hjulmand, Leverkusen đang thể hiện hình ảnh của một tập thể kỷ luật, kiểm soát tốt trận đấu và duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Leverkusen bất bại 2/5 trận đấu với 2 chiến thắng và 3 thất bại. Dù chưa đạt phong độ hủy diệt, nhưng sự ổn định là điều Leverkusen luôn duy trì tốt.

Sau 13 vòng đấu, Leverkusen có được 23 điểm và đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Đức. Khoảng cách với Top 2 chỉ là 5 điểm, vì vậy trận gặp Cologne được xem là cơ hội vàng để Leverkusen lấy trọn 3 điểm, đồng thời tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch mùa này.

Bên kia chiến tuyến, Cologne dưới thời HLV Friedhelm Funkel lại cho thấy sự thiếu ổn định đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có 1 chiến thắng và nhận tới 2 thất bại. Lối chơi thiên về kiểm soát nhưng thiếu hiệu quả khiến họ thường xuyên đánh mất thế trận khi gặp các đối thủ mạnh hơn.

Hiện tại, Cologne chỉ có được 16 điểm sau 13 vòng đấu, tạm thời xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Phải hành quân đến sân BayArena nơi mà Leverkusen luôn trình diễn phong độ chói sáng khiến cơ hội có điểm của Cologne gần như bằng không. Với sự thua kém toàn diện từ lực lượng, phong độ đến kinh nghiệm thi đấu, việc Cologne đối mặt thất bại là điều rất dễ xảy ra.

Chọn: Leverkusen

Soi kèo tài xỉu Leverkusen vs Cologne: 0.92*3.0*0.93

Hàng công Leverkusen vẫn đang duy trì hiệu suất ghi bàn cực tốt. Sau 13 vòng đấu, họ ghi được 28 bàn và đã thủng lưới 19 lần. Dưới thời Kasper Hjulmand, Leverkusen tấn công trực diện, tốc độ cao và luôn tạo ra nhiều cơ hội mỗi trận. Cologne dù không mạnh nhưng cũng sở hữu khả năng ghi bàn khá ổn định với 22 bàn sau 13 vòng. Tuy nhiên, hàng thủ của họ vẫn chưa mang đến sự an tâm khi đã để thủng lưới 21 bàn. Với việc Leverkusen vượt trội toàn diện và có khả năng ghi 2-3 bàn ngay trên sân nhà, kèo tài 3.0 trở nên sáng nước.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Leverkusen vs Cologne: 0.92*-0.5*0.93

Leverkusen thường nhập cuộc rất nhanh. Thống kê cho thấy: 4/5 trận gần nhất, họ ghi bàn trong hiệp 1 và 3 trong số đó có bàn mở tỉ số trong 20 phút đầu. Hàng công chơi tốc độ, pressing tầm cao ngay từ đầu trận. Ngược lại, Cologne thường nhập cuộc chậm và lúng túng khi đối mặt với các đội chơi pressing mạnh. Hàng phòng ngự dễ bị khai thác ở các pha bóng tốc độ. Khả năng Leverkusen dẫn trước trong hiệp 1 là rất cao. Với cách chơi cống hiến, hiệp 1 cũng hứa hẹn có nhiều cơ hội nguy hiểm.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Leverkusen vs Cologne:

Leverkusen: Updating

Cologne: Updating

Leverkusen 3-1 Cologne (Chọn Leverkusen– Tài cả trận).