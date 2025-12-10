Soi kèo châu Á Dresden vs Braunschweig: 0.92*+0/0.5*0.93

Đội chủ nhà Dresden sẽ tiếp đón Braunschweig trên Sân Glücksgas Stadium trong khuôn khổ lượt trận thứ 16 giải Hạng Hai Đức. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng phong độ sa sút trong thời gian gần đây khiến Nice đối diện nhiều khó khăn. Thất bại thậm chí là điều đội chủ nhà có thể phải đối mặt ở trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Helmut Schön, Dresden đang thể hiện hình ảnh khá bạc nhược tại giải đấu hạng hai Đức. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ có được 2 chiến thắng và phải nhận tới 3 thất bại. Với phong độ bạc nhược ấy, đội chủ nhà Dresden đang tạm xếp ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và gần như không còn nhiều động lực cạnh tranh. Mặc dù nắm trong tay lợi thế sân bãi, phong độ yếu kém khiến khả năng giành điểm của họ không được đánh giá cao.

Ở bên kia chiến tuyến, Braunschweig dưới thời HLV Heiner Backhaus cũng đang có phong độ khá bất ổn. 5 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1 hòa 1 và đã để thua 3 trận. Mặc dù vậy, đội khách cũng đang thể hiện được lối chơi giàu tổ chức, đồng thời tạo ra những dấu ấn quan trọng. Với 14 điểm sau 15 vòng đấu, Braunschweig đang xếp ở vị trí thứ 14, cao hơn đáng kể so với Dresden. Đáng chú ý, họ cho thấy tinh thần chiến đấu tốt hơn và còn nguyên cơ hội lọt vào vị trí an toàn.

Dù phải hành quân đến sân Glücksgas Stadium, nhưng trước một Dresden thi đấu rời rạc và không còn nhiều mục tiêu, Braunschweig hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng. Tinh thần tốt hơn, lối chơi ổn định hơn và hiệu suất ghi bàn cao hơn là những yếu tố giúp Braunschweig được đánh giá nhỉnh hơn ở kèo đấu này.

Chọn: Braunschweig

Soi kèo tài xỉu Dresden vs Braunschweig: 0.92*2.5*0.93

Hàng công Dresden đang thể hiện hiệu suất ghi bàn khá ổn. Sau 15 vòng, đội chủ nhà đã ghi được 21 bàn nhưng đã để thủng lưới đến 23 lần. Họ gặp khó khăn trong việc lối chơi và thường xuyên mắc sai lầm ở tuyến dưới.

Ở chiều ngược lại, Braunschweig cũng đang là đội bóng sở hữu khả năng ghi bàn khá ổn định: 15 bàn sau 15 trận. Ngoài ra, hàng phòng ngự của họ chưa mang đến sự an tâm khi nhận 26 bàn thua. Với lối chơi cởi mở của Braunschweig và hàng thủ lỏng lẻo của Dresden, trận đấu nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng.

Trong bối cảnh Braunschweig có thể ghi từ 2–3 bàn ngay trên sân khách và Dresden cũng có khả năng có bàn danh dự, mức tài 2.5 được đánh giá là lựa chọn sáng nước.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Dresden vs Braunschweig: 0.92*1.0*0.93

Braunschweig thường nhập cuộc rất nhanh. Thống kê cho thấy 4/5 trận gần nhất họ ghi bàn trong hiệp 1, trong đó 3 trận có bàn mở tỉ số trước phút 20. Lối chơi pressing tầm cao và tốc độ của đội khách thường gây ra nhiều áp lực lên hàng thủ đối phương.

Ngược lại, Dresden lại nhập cuộc chậm, dễ mắc lỗi khi đối đầu các đội pressing mạnh. Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung khiến họ nhiều lần thủng lưới sớm.

Với tương quan hiện tại, khả năng Braunschweig dẫn trước trong hiệp thi đấu đầu tiên là rất cao. Hiệp 1 cũng hứa hẹn có nhiều pha bóng nguy hiểm.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Dresden vs Braunschweig:

Dresden: Updating

Braunschweig: Updating

Dresden 1-3 Braunschweig (Chọn Braunschweig – Tài cả trận).