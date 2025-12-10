Soi kèo châu Á Cultural Leonesa vs Huesca: 0.92*-0/0.5*0.93

Cultural Leonesa sẽ tiếp đón Huesca trên sân Sân vận động Reino de León trong khuôn khổ vòng 18 giải Hạng Nhì Tây Ban Nha. Với lợi thế sân bãi, chiều sâu đội hình vượt trội và phong độ ổn định, giới chuyên môn đánh giá 3 điểm khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Raúl Llona.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Raúl Llona, Cultural Leonesa đang thể hiện hình ảnh của một tập thể kỷ luật, kiểm soát tốt trận đấu và duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Cultural Leonesa bất bại 3/5 trận đấu với 3 chiến thắng và 2 thất bại. Dù chưa đạt phong độ hủy diệt, nhưng sự ổn định là điều Cultural Leonesa luôn duy trì tốt.

Sau 18 vòng đấu, Cultural Leonesa có được 23 điểm và đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng giải Hạng nhì Tây Ban Nha. Khoảng cách với Top dẫn đầu chỉ là 5 điểm, vì vậy trận gặp Huesca được xem là cơ hội vàng để Cultural Leonesa lấy trọn 3 điểm, đồng thời tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch mùa này.

Bên kia chiến tuyến, Huesca dưới thời HLV Antonio Hidalgo lại cho thấy sự thiếu ổn định đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có 1 chiến thắng và nhận tới 2 thất bại. Lối chơi thiên về kiểm soát nhưng thiếu hiệu quả khiến họ thường xuyên đánh mất thế trận khi gặp các đối thủ mạnh hơn.

Hiện tại, Huesca chỉ có được 19 điểm sau 17 vòng đấu, tạm thời xếp ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Phải hành quân đến sân Reino de León nơi mà Cultural Leonesa luôn trình diễn phong độ chói sáng khiến cơ hội có điểm của Huesca gần như bằng không. Với sự thua kém toàn diện từ lực lượng, phong độ đến kinh nghiệm thi đấu, việc Huesca đối mặt thất bại là điều rất dễ xảy ra.

Chọn: Cultural Leonesa

Soi kèo tài xỉu Cultural Leonesa vs Huesca: 0.92*2.5*0.93

Hàng công Cultural Leonesa vẫn đang duy trì hiệu suất ghi bàn cực tốt. Sau 17 vòng đấu, họ ghi được 20 bàn và đã thủng lưới 22 lần. Dưới thời Raúl Llona, Cultural Leonesa tấn công trực diện, tốc độ cao và luôn tạo ra nhiều cơ hội mỗi trận. Huesca dù không mạnh nhưng cũng sở hữu khả năng ghi bàn khá ổn định với 15 bàn sau 17 vòng. Tuy nhiên, hàng thủ của họ vẫn chưa mang đến sự an tâm khi đã để thủng lưới 23 bàn. Với việc Cultural Leonesa vượt trội toàn diện và có khả năng ghi 2-3 bàn ngay trên sân nhà, kèo tài 2.5 trở nên sáng nước.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Cultural Leonesa vs Huesca: 0.92*0*0.93

Cultural Leonesa thường nhập cuộc rất nhanh. Thống kê cho thấy: 4/5 trận gần nhất, họ ghi bàn trong hiệp 1 và 3 trong số đó có bàn mở tỉ số trong 20 phút đầu. Hàng công chơi tốc độ, pressing tầm cao ngay từ đầu trận. Ngược lại, Huesca thường nhập cuộc chậm và lúng túng khi đối mặt với các đội chơi pressing mạnh. Hàng phòng ngự dễ bị khai thác ở các pha bóng tốc độ. Khả năng Cultural Leonesa dẫn trước trong hiệp 1 là rất cao. Với cách chơi cống hiến, hiệp 1 cũng hứa hẹn có nhiều cơ hội nguy hiểm.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Cultural Leonesa vs Huesca:

Cultural Leonesa: Updating

Huesca: Updating

Cultural Leonesa 3-1 Huesca (Chọn Cultural Leonesa– Tài cả trận).