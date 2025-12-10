Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Burnley vs Fulham lúc 00h30 ngày 14/12/2025

Nhận định soi kèo Burnley vs Fulham lúc 00h30 ngày 14/12/2025

  • 23:59 - 10/12/2025

Soi kèo Châu Á Burnley vs Fulham: 1.91*-0.5*1.99

Vòng 16 Premier League, Burnley sẽ tiếp Fulham trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả tích cực để chấm dứt chuỗi trận thua liên tiếp vừa qua. Trước đối thủ cũng đang chơi không tốt như Fulham thì cơ hội có điểm của đội chủ nhà không hề ít.

Burnley sau các vòng đấu đầu tiên chơi khá tốt thì thời gian gần đây đã thể hiện rõ sự hụt hơi của mình, họ để thua cả 5 vòng đấu gần nhất và đã tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Nguy cơ xuống hạng đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết nên đội bóng của HLV Scott Parker cần một kết quả tích cực để chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua. Họ đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Fulham ở vòng đấu thứ 16 này, với hàng công yếu kém thì mục tiêu đó khó thành hiện thực nhưng một trận hòa là điều khả thi với đội bóng chủ nhà.

Fulham mùa này cũng chơi không tốt, từ vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng những mùa bóng trước thì họ đang đứng thứ 15 mùa giải năm nay. Ở 2 vòng gần nhất đội bóng của HLV Marco Silva đều phải nhận thất bại nên họ cần một chiến thắng ở vòng đấu thứ 16 này để có vị trí tốt hơn. Họ có cơ hội làm điều đó khi chỉ phải đến làm khách trên sân của đội bóng mới thăng hạng Burnley, nhưng trước đội chủ nhà đang rất quyết tâm có điểm thì nhiều khả năng Fulham chỉ có thể ra về với một kết quả hòa.

nhan-dinh-soi-keo-burnley-vs-fulham-luc-00h30-ngay-14-12-2025-1
Nhận định soi kèo Burnley vs Fulham lúc 00h30 ngày 14/12/2025

Burnley bất bại trước Fulham trong cả 4 lần gặp nhau gần nhất (2 thắng, 2 hòa). Đây là con số giúp đội chủ nhà tự tin hơn trước cuộc đối đầu này, cộng với việc đội khách đang không có phong độ tốt thì nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Fulham chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho Burnley thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Burnley

Soi kèo Tài xỉu Burnley vs Fulham: 1.82*2.25*2.06

Hàng thủ Fulham để lọt lưới rất nhiều trong các trận đấu gần đây của mình (8 bàn trong 3 trận) nhưng hàng công chơi cũng rất ổn ở các trận đó (ghi 7 bàn). Trong bối cảnh Burnley chơi tấn công cũng không đến nỗi nào thì trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-burnley-vs-fulham-luc-00h30-ngay-14-12-2025-2
Tỉ lệ kèo Burnley vs Fulham

Soi kèo Hiệp 1 Burnley vs Fulham: 1.81*-0.25*2.09

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tương đối cân bằng, cả Burnley và Fulham đều có các cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Rất có thể cả 2 đội cùng ghi được bàn thắng, qua đó bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Vậy nên với tỉ lệ kèo Fulham chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Burnley thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Burnley 2 – 2 Fulham (Chọn Burnley và Tài trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Gabriel Jesus tái xuất sau gần một năm, U21 Arsenal đè bẹp U21 Man United

Gabriel Jesus tái xuất sau gần một năm, U21 Arsenal đè bẹp U21 Man United
Lịch thi đấu mở ra cơ hội vàng cho U22 Thái Lan tại SEA Games 33

Lịch thi đấu mở ra cơ hội vàng cho U22 Thái Lan tại SEA Games 33
Báo chí Thái Lan ‘nổi sóng’ vì loạt sự cố bủa vây các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33

Báo chí Thái Lan ‘nổi sóng’ vì loạt sự cố bủa vây các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33
Nhận định soi kèo Atalanta vs Cagliari lúc 2h45 ngày 14/12/2025

Nhận định soi kèo Atalanta vs Cagliari lúc 2h45 ngày 14/12/2025
Nhận định soi kèo Metz vs PSG lúc 1h00 ngày 14/12/2025

Nhận định soi kèo Metz vs PSG lúc 1h00 ngày 14/12/2025
Nhận định soi kèo Leverkusen vs Cologne lúc 0h30 ngày 14/12/2025

Nhận định soi kèo Leverkusen vs Cologne lúc 0h30 ngày 14/12/2025

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.