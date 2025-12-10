Nhận định soi kèo Burnley vs Fulham lúc 00h30 ngày 14/12/2025

Soi kèo Châu Á Burnley vs Fulham: 1.91*-0.5*1.99

Vòng 16 Premier League, Burnley sẽ tiếp Fulham trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả tích cực để chấm dứt chuỗi trận thua liên tiếp vừa qua. Trước đối thủ cũng đang chơi không tốt như Fulham thì cơ hội có điểm của đội chủ nhà không hề ít.

Burnley sau các vòng đấu đầu tiên chơi khá tốt thì thời gian gần đây đã thể hiện rõ sự hụt hơi của mình, họ để thua cả 5 vòng đấu gần nhất và đã tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Nguy cơ xuống hạng đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết nên đội bóng của HLV Scott Parker cần một kết quả tích cực để chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua. Họ đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Fulham ở vòng đấu thứ 16 này, với hàng công yếu kém thì mục tiêu đó khó thành hiện thực nhưng một trận hòa là điều khả thi với đội bóng chủ nhà.

Fulham mùa này cũng chơi không tốt, từ vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng những mùa bóng trước thì họ đang đứng thứ 15 mùa giải năm nay. Ở 2 vòng gần nhất đội bóng của HLV Marco Silva đều phải nhận thất bại nên họ cần một chiến thắng ở vòng đấu thứ 16 này để có vị trí tốt hơn. Họ có cơ hội làm điều đó khi chỉ phải đến làm khách trên sân của đội bóng mới thăng hạng Burnley, nhưng trước đội chủ nhà đang rất quyết tâm có điểm thì nhiều khả năng Fulham chỉ có thể ra về với một kết quả hòa.

Burnley bất bại trước Fulham trong cả 4 lần gặp nhau gần nhất (2 thắng, 2 hòa). Đây là con số giúp đội chủ nhà tự tin hơn trước cuộc đối đầu này, cộng với việc đội khách đang không có phong độ tốt thì nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Fulham chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho Burnley thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Burnley

Soi kèo Tài xỉu Burnley vs Fulham: 1.82*2.25*2.06

Hàng thủ Fulham để lọt lưới rất nhiều trong các trận đấu gần đây của mình (8 bàn trong 3 trận) nhưng hàng công chơi cũng rất ổn ở các trận đó (ghi 7 bàn). Trong bối cảnh Burnley chơi tấn công cũng không đến nỗi nào thì trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Burnley vs Fulham: 1.81*-0.25*2.09

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tương đối cân bằng, cả Burnley và Fulham đều có các cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Rất có thể cả 2 đội cùng ghi được bàn thắng, qua đó bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Vậy nên với tỉ lệ kèo Fulham chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Burnley thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến