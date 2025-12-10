Nhận định soi kèo Atalanta vs Cagliari lúc 2h45 ngày 14/12/2025

Soi kèo châu Á Atalanta vs Cagliari: 0.92*-1.5*0.93

Atalanta sẽ tiếp đón Cagliari trên sân Atleti Azzurri d’Italia trong khuôn khổ vòng 15 giải VĐQG Ý. Với lợi thế sân bãi cùng chiều sâu đội hình ổn định, nhiều khả năng chiến thắng là mục tiêu mà đội chủ nhà hoàn toàn có thể đạt được trong trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Raffaele Palladino, Atalanta đang thể hiện hình ảnh của một tập thể kỷ luật, kiểm soát tốt trận đấu và duy trì hiệu suất ghi bàn khá ấn tượng. Mặc dù phong độ gần đây chưa thực sự ổn định, khi trong 5 trận gần nhất họ chỉ có 1 chiến thắng và nhận tới 4 thất bại, nhưng những trận thua đó chủ yếu đến từ việc đối đầu với các đội bóng mạnh hơn. Lối chơi tấn công tốc độ, pressing tầm cao và khả năng tạo đột biến vẫn là điểm mạnh của Atalanta – điều mà Cagliari sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu.

Sau 14 vòng đấu, Atalanta có được 23 điểm và đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Serie A. Khoảng cách với nhóm cạnh tranh suất châu Âu chưa quá xa, vì vậy đây là trận đấu mà Atalanta buộc phải tận dụng tối đa lợi thế sân bãi để củng cố vị trí của mình.

Bên kia chiến tuyến, Cagliari dưới thời HLV Fabio Pisacane lại thể hiện phong độ thiếu ổn định đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ mang về được 1 chiến thắng, hòa 2 và để thua 2 trận. Lối chơi thiên về kiểm soát nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm khiến họ thường xuyên đánh mất thế trận khi gặp các đối thủ đẳng cấp hơn. Đặc biệt, hàng phòng ngự của Cagliari chưa mang lại sự an tâm khi thường xuyên mắc sai lầm trong các tình huống chuyển đổi trạng thái.

Hiện tại, Cagliari mới chỉ có 14 điểm sau 14 vòng đấu, tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Phải hành quân đến sân của Atalanta – nơi đội chủ nhà luôn chơi rất bùng nổ và hiệu quả – khiến cơ hội có điểm của Cagliari trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Với sự thua kém từ lực lượng, phong độ đến bản lĩnh thi đấu, thất bại gần như là kết cục khó tránh dành cho đội khách.

Chọn: Atalanta

Soi kèo tài xỉu Atalanta vs Cagliari: 0.92*2.5/3*0.93

Hàng công của Atalanta đang duy trì hiệu suất ghi bàn tương đối tốt. Sau 14 vòng đấu, họ ghi được 17 bàn và để thủng lưới 17 lần. Dưới thời Palladino, Atalanta luôn ưu tiên lối chơi tấn công trực diện, tốc độ cao và tạo ra rất nhiều cơ hội trong mỗi trận đấu. Trong khi đó, Cagliari cũng ghi được 14 bàn sau 14 vòng, tuy không quá bùng nổ nhưng họ vẫn biết cách tận dụng sai lầm của đối phương để ghi bàn.

Điểm trừ lớn nhất của Cagliari nằm ở hàng thủ. Họ đã để thủng lưới 19 bàn từ đầu mùa, thường xuyên bị khai thác ở các pha bóng tốc độ hoặc các tình huống cố định. Trước một Atalanta chơi tấn công mạnh mẽ trên sân nhà, khả năng trận đấu xuất hiện từ 3 bàn trở lên là rất cao.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Atalanta vs Cagliari: 0.92*-0.5*0.93

Atalanta thường nhập cuộc rất nhanh và dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu. 4/5 trận gần nhất của họ có bàn thắng trong hiệp 1, trong đó 3 trận ghi bàn ngay trong 20 phút đầu tiên. Với lối chơi pressing mạnh, tốc độ triển khai bóng cao, Atalanta nhiều khả năng sẽ tạo ra sức ép lớn lên phần sân của Cagliari ngay từ đầu trận. Trong khi đó, Cagliari lại thường nhập cuộc chậm và dễ bị cuốn vào thế phòng ngự bị động. Hàng thủ vốn không chắc chắn của họ có thể bị xuyên thủng sớm nếu Atalanta đẩy cao đội hình.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Atalanta vs Cagliari:

Atalanta: Updating

Cagliari: Updating

Atalanta 2-1 Cagliari (Chọn Atalanta– Tài cả trận).