Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Gabriel Jesus tái xuất sau gần một năm, U21 Arsenal đè bẹp U21 Man United

Gabriel Jesus tái xuất sau gần một năm, U21 Arsenal đè bẹp U21 Man United

  • 05:33 - 11/12/2025

Trong một trận đấu kín diễn ra lặng lẽ nhưng lại mang nhiều ý nghĩa với Arsenal, đội U21 của ‘Pháo thủ’ đã đánh bại U21 Manchester United với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, kết quả không phải là điều được quan tâm nhất. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về sự trở lại của Gabriel Jesus sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Gabriel Jesus tái xuất sau gần một năm

Như Xoilac Live đã đưa tin, sau hơn 11 tháng vắng bóng vì đứt dây chằng chéo trước, tiền đạo người Brazil cuối cùng cũng bước trở lại sân cỏ trong màu áo Arsenal, dù chỉ là ở cấp độ đội trẻ. Đây được xem là bước khởi động quan trọng để Jesus lấy lại nhịp thi đấu trước khi được cân nhắc tái hòa nhập đội một.

Không chỉ có Jesus, trận đấu này còn chứng kiến sự xuất hiện của Alex Oxlade-Chamberlain – gương mặt cũ của sân Emirates. Sau thời gian thi đấu tại Besiktas, tiền vệ người Anh trở lại London để tìm lại nền tảng thể lực. Việc được tung vào sân cùng các cầu thủ trẻ giúp anh sớm bắt nhịp với cường độ thi đấu, đồng thời mở ra khả năng tái xuất trong hệ thống của Arsenal.

Jesus-vo-doi
Gabriel Jesus tái xuất sau gần một năm, U21 Arsenal đè bẹp U21 Man United.

Chiến thắng 3-0 của U21 Arsenal được xây dựng trên thế trận áp đảo, với đóng góp rõ nét từ những gương mặt trẻ đầy triển vọng như Max Dowman hay Charles Sagoe Jr. Trong khi đó, Gabriel Jesus chưa cần ghi bàn nhưng vẫn để lại dấu ấn bằng khả năng di chuyển, làm tường và kết nối lối chơi – những yếu tố từng làm nên thương hiệu của anh tại Premier League.

Sự trở lại của Jesus đến vào thời điểm Arsenal đang rơi vào khủng hoảng nhân sự trên hàng công. Kai Havertz chấn thương, Viktor Gyokeres chưa đạt trạng thái tốt nhất, buộc HLV Mikel Arteta phải sử dụng Mikel Merino trong vai trò trung phong bất đắc dĩ ở trận thua Aston Villa. Vì thế, việc Jesus tái xuất, dù chưa sớm có thể đá chính, vẫn mang giá trị tinh thần và chiến thuật rất lớn.

Quan trọng hơn, trận giao hữu nội bộ này giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác tình trạng thể lực của Jesus – cầu thủ đang xuất hiện trong một số tin đồn chuyển nhượng. Nếu đạt được trạng thái sung mãn, tiền đạo người Brazil hoàn toàn có thể trở lại như một “bản hợp đồng mới” cho Arsenal ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

jesus-arsenal
Trong một trận đấu kín diễn ra lặng lẽ nhưng lại mang nhiều ý nghĩa với Arsenal, đội U21 của ‘Pháo thủ’ đã đánh bại U21 Manchester United với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, kết quả không phải là điều được quan tâm nhất. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về sự trở lại của Gabriel Jesus sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Ba bàn thắng, một chiến thắng gọn gàng, nhưng điều Arsenal thu về còn lớn hơn rất nhiều: niềm tin rằng Gabriel Jesus đang thực sự trên con đường trở lại.

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Lịch thi đấu mở ra cơ hội vàng cho U22 Thái Lan tại SEA Games 33

Lịch thi đấu mở ra cơ hội vàng cho U22 Thái Lan tại SEA Games 33
Báo chí Thái Lan ‘nổi sóng’ vì loạt sự cố bủa vây các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33

Báo chí Thái Lan ‘nổi sóng’ vì loạt sự cố bủa vây các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33
Nhận định soi kèo Atalanta vs Cagliari lúc 2h45 ngày 14/12/2025

Nhận định soi kèo Atalanta vs Cagliari lúc 2h45 ngày 14/12/2025
Nhận định soi kèo Metz vs PSG lúc 1h00 ngày 14/12/2025

Nhận định soi kèo Metz vs PSG lúc 1h00 ngày 14/12/2025
Nhận định soi kèo Leverkusen vs Cologne lúc 0h30 ngày 14/12/2025

Nhận định soi kèo Leverkusen vs Cologne lúc 0h30 ngày 14/12/2025
Nhận định soi kèo Greuther Furth vs Hertha Berlin lúc 0h30 ngày 13/12/2025

Nhận định soi kèo Greuther Furth vs Hertha Berlin lúc 0h30 ngày 13/12/2025

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.