Gabriel Jesus tái xuất sau gần một năm, U21 Arsenal đè bẹp U21 Man United.

Trong một trận đấu kín diễn ra lặng lẽ nhưng lại mang nhiều ý nghĩa với Arsenal, đội U21 của ‘Pháo thủ’ đã đánh bại U21 Manchester United với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, kết quả không phải là điều được quan tâm nhất. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về sự trở lại của Gabriel Jesus sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Gabriel Jesus tái xuất sau gần một năm

Như Xoilac Live đã đưa tin, sau hơn 11 tháng vắng bóng vì đứt dây chằng chéo trước, tiền đạo người Brazil cuối cùng cũng bước trở lại sân cỏ trong màu áo Arsenal, dù chỉ là ở cấp độ đội trẻ. Đây được xem là bước khởi động quan trọng để Jesus lấy lại nhịp thi đấu trước khi được cân nhắc tái hòa nhập đội một.

Không chỉ có Jesus, trận đấu này còn chứng kiến sự xuất hiện của Alex Oxlade-Chamberlain – gương mặt cũ của sân Emirates. Sau thời gian thi đấu tại Besiktas, tiền vệ người Anh trở lại London để tìm lại nền tảng thể lực. Việc được tung vào sân cùng các cầu thủ trẻ giúp anh sớm bắt nhịp với cường độ thi đấu, đồng thời mở ra khả năng tái xuất trong hệ thống của Arsenal.

Chiến thắng 3-0 của U21 Arsenal được xây dựng trên thế trận áp đảo, với đóng góp rõ nét từ những gương mặt trẻ đầy triển vọng như Max Dowman hay Charles Sagoe Jr. Trong khi đó, Gabriel Jesus chưa cần ghi bàn nhưng vẫn để lại dấu ấn bằng khả năng di chuyển, làm tường và kết nối lối chơi – những yếu tố từng làm nên thương hiệu của anh tại Premier League.

Sự trở lại của Jesus đến vào thời điểm Arsenal đang rơi vào khủng hoảng nhân sự trên hàng công. Kai Havertz chấn thương, Viktor Gyokeres chưa đạt trạng thái tốt nhất, buộc HLV Mikel Arteta phải sử dụng Mikel Merino trong vai trò trung phong bất đắc dĩ ở trận thua Aston Villa. Vì thế, việc Jesus tái xuất, dù chưa sớm có thể đá chính, vẫn mang giá trị tinh thần và chiến thuật rất lớn.

Quan trọng hơn, trận giao hữu nội bộ này giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác tình trạng thể lực của Jesus – cầu thủ đang xuất hiện trong một số tin đồn chuyển nhượng. Nếu đạt được trạng thái sung mãn, tiền đạo người Brazil hoàn toàn có thể trở lại như một “bản hợp đồng mới” cho Arsenal ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Ba bàn thắng, một chiến thắng gọn gàng, nhưng điều Arsenal thu về còn lớn hơn rất nhiều: niềm tin rằng Gabriel Jesus đang thực sự trên con đường trở lại.