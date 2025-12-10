Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Báo chí Thái Lan ‘nổi sóng’ vì loạt sự cố bủa vây các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33

Báo chí Thái Lan ‘nổi sóng’ vì loạt sự cố bủa vây các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33

  • 05:26 - 11/12/2025

Không khí SEA Games 33 chưa kịp lắng xuống đã tiếp tục nóng lên theo cách không ai mong muốn, khi hàng loạt tờ báo lớn của Thái Lan đồng loạt lên tiếng chỉ trích công tác tổ chức, đặc biệt xoay quanh những rắc rối liên tiếp mà các đội tuyển Việt Nam đang phải gánh chịu.

Báo chí Thái Lan 'nổi sóng' vì loạt sự cố bủa vây

Như Xoilacz đã đưa tin, từ đội U22 nam cho tới tuyển nữ, Việt Nam đang trở thành tâm điểm của những sự cố ngoài chuyên môn, khiến truyền thông Thái Lan không giấu nổi sự bất bình. Tờ Siam Sports thẳng thắn nhận định quá trình chuẩn bị của các đội tuyển Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lịch trình thiếu hợp lý và điều kiện hậu cần thiếu ổn định.

Một nhà báo của Siam Sports viết:

“Từ khâu di chuyển, sắp xếp sân bãi cho đến thời gian tập luyện, Việt Nam đang gặp quá nhiều trở ngại mà lẽ ra không nên xuất hiện ở một kỳ SEA Games.”

Báo chí Thái Lan ‘nổi sóng’ vì loạt sự cố bủa vây các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam liên tiếp vướng sự cố trước giờ G

Trường hợp gây xôn xao nhất là sự cố U22 Việt Nam đến muộn buổi tập trước trận gặp U22 Lào. Theo Thairath, do vấn đề trong khâu sắp xếp phương tiện, toàn đội đã có mặt muộn hơn 30 phút so với kế hoạch, khiến giáo án chiến thuật buộc phải cắt ngắn.

Một bình luận trên Thairath nêu rõ:

“Việc một đội tuyển phải rút ngắn buổi tập quan trọng vì lý do tổ chức là điều rất khó chấp nhận.”

Chưa dừng lại ở đó, sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, các tờ Matichon và Khaosod tiếp tục bày tỏ sự bức xúc khi nghi thức phát quốc ca của cả hai đội không được thực hiện đầy đủ. Theo họ, đây là một chi tiết nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tính trang trọng và hình ảnh của giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam cũng “dính đòn” vì giao thông hỗn loạn

Không chỉ riêng đội U22, tuyển nữ Việt Nam cũng gặp trục trặc trong quá trình di chuyển tới Chonburi. Dù quãng đường chỉ dài khoảng 25km và không phải đi qua khu trung tâm Bangkok, nhưng do ùn tắc kéo dài, toàn đội mất gần một giờ mới tới nơi tập luyện.

Truyền thông Thái Lan cho rằng việc này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục thể lực và chuẩn bị chiến thuật của đội tuyển nữ Việt Nam. Một cây bút của Khaosod bình luận:

“Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ này lại tác động không nhỏ tới sự chuẩn bị của vận động viên trước các trận đấu quan trọng.”

u23-viet-nam-tung-doi-hinh-manh-nhat-quyet-tam-chinh-phuc-ve-du-chau-luc
Không khí SEA Games 33 chưa kịp lắng xuống đã tiếp tục nóng lên theo cách không ai mong muốn, khi hàng loạt tờ báo lớn của Thái Lan đồng loạt lên tiếng chỉ trích công tác tổ chức, đặc biệt xoay quanh những rắc rối liên tiếp mà các đội tuyển Việt Nam đang phải gánh chịu.

Lo ngại lớn cho hình ảnh và uy tín của SEA Games 33

Việc chính báo chí nước chủ nhà liên tục chỉ trích công tác tổ chức cho thấy những vấn đề tại SEA Games 33 không còn là chuyện nội bộ của riêng một đội tuyển. Nhiều ý kiến cho rằng nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, uy tín của đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một chuyên gia thể thao Thái Lan thẳng thắn nhận định trên Siam Sports:

“SEA Games không chỉ là câu chuyện huy chương, mà còn là bộ mặt của thể thao khu vực. Những sự cố như vậy cần phải được xử lý triệt để.”

Trong bối cảnh các đội tuyển Việt Nam đang phải căng mình thi đấu giữa muôn vàn áp lực, những rắc rối ngoài sân cỏ rõ ràng là điều không ai mong muốn. Người hâm mộ khu vực đang chờ đợi Ban tổ chức SEA Games 33 sớm có biện pháp chấn chỉnh, để các vận động viên có thể tập trung trọn vẹn cho chuyên môn, thay vì phải đối phó với những bất cập không đáng có.

